Die Preise in der Grünen Zone in Graz sollen erhöht werden. Bis jetzt kostete das Parken in der Grünen Zone 80 Cent pro halbe Stunde. In Zukunft soll das Parken bis zu 1,60 Euro pro halbe Stunde kosten.

In der Grünen Park-Zone muss man bezahlen, damit man sein Auto abstellen darf. Das Auto kann dort ohne Zeit-Begrenzung stehen. Man kann die Parkzeit beliebig bestimmen oder auch ein Tages-Ticket kaufen.

Die Grüne Zone in Graz gilt von Montag bis Freitag von 9 bis 20 Uhr. Der Preis für ein Tages-Ticket beträgt derzeit 9 Euro.

Änderung im Gesetz

Der Höchst-Preis ist im steirischen Parkgebühren-Gesetz festgelegt. Das Land will das Gesetz ändern. Dafür gibt es schon einen Gesetzes-Entwurf.

Die Park-Preise und die Strafen sollen generell noch angepasst werden. Auch für die Kurzpark-Zone. Bis Sommer soll es einen Entwurf geben.