Von den 25.143 Bezahlparkplätzen in der Landeshauptstadt liegen 10.595 in den Grünen Parkzonen. Der Tarif dort - 80 Cent für 30 Minuten - blieb lange unverändert. Ein Grund: Die 80 Cent sind im steirischen Parkgebührengesetz als zulässiger Höchstbetrag festgeschrieben. Nun ändert das Land auf Drängen der Grazer das Parkgebührengesetz. Die Tarifgrenze in Grünen Zonen soll auf 1,60 Euro pro halbe Stunde hinaufgesetzt werden. Das geht aus dem Entwurf der Novelle hervor.