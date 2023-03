Sehr früh startet heuer die Formel 1 in die Saison. Eröffnet wird diese mit dem Rennen in Bahrain am Wochenende. Das Königreich Bahrain ist ein Insel-Staat in Vorderasien.

Im Jahr 2023 stehen gleich 23 Formel 1-Rennen auf dem Programm. Das sind so viele wie nie. Wie in der vergangenen Saison wird es ein Rennen in Katar geben. Neu hinzu kommt ein Rennen in Las Vegas. Neben Miami und Austin ist das der 3. Austragungs-Ort in den USA.

Auch heuer gilt Max Verstappen als großer Favorit für den Weltmeister-Titel. Wenn er gewinnt, wäre das sein 3. Mal in Serie.

Nach Kritik am Welt-Verband FIA und der Renn-Leitung wird es 2023 verschiedene Regel-Änderungen geben. Änderungen gibt es auch beim Verlauf der Strecken in Singapur und Barcelona.