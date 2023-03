Am 4. März starten wieder die Passions-Spiele in Feldkirchen bei Graz. Bei den Passions-Spielen wird in der Oster-Zeit die Geschichte von Jesus Christus gezeigt. Die Feldkirchner Passions-Spiele werden alle 3 Jahre aufgeführt.

Die Premiere startet am Samstag um 15 Uhr im Feldkirchner Pfarrsaal. Es gibt 12 weitere Vorstellungen bis Anfang April. Noch gibt es Karten zu kaufen. Weitere Informationen gibt es auf dieser Internet-Seite: www.ssgf.at

Bezug zur Gegenwart

Der Text der Passions-Spiele wird jedes Jahr überarbeitet. Es werden Stellen im Theaterstück eingebaut, die einen Bezug zur Gegenwart haben. Zum Beispiel könnte abseits der Bühne ein Handy-Gespräch über den Ukraine-Krieg geführt werden.

50 Jahre Schauspiel-Gruppe Feldkirchen

Im Jahr 1973 hat die Schauspiel-Gruppe mit wenigen Leuten angefangen. Das ist jetzt 50 Jahre her. Seitdem ist die Gruppe gewachsen. Rund 150 Personen sind ehrenamtlich bei der Schauspiel-Gruppe Feldkirchen dabei. Sie spielen auf der Bühne oder helfen hinter der Bühne mit. Darunter sind Frauen, Männer und Kinder. Im Frühling und Herbst gibt es jedes Jahr Theater-Aufführungen.