Heute (3. Februar) findet erstmals ein EU-Gipfel in einem Kriegs-Gebiet statt. Bei einem EU-Gipfel treffen sich Politiker der Europäischen Union (EU), diesmal in Kiew in der Ukraine. Bei diesem EU-Gipfel werden keine Staats- und Regierungs-Chefs dabei sein. EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen ist bereits in der Ukraine und hat sich mit dem ukrainischen Präsidenten getroffen.

Mit diesem Treffen will man ein Zeichen setzen. Die Europäische Union unterstützt die Ukraine weiterhin.