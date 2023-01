Vor der Apotheke am Grünanger im Grazer Stadt-Teil Liebenau gibt es seit Kurzem einen 24-Stunden-Automat. Die Grünanger-Apotheke befindet sich an der Ecke der Zieherstraße und Kasernstraße. Das ist in der Nähe des Fußball-Stadions.

Beim Automaten können Apotheken-Produkte gekauft werden, für die man kein Arzt-Rezept braucht. Dazu gehören zum Beispiel Husten-Pastillen, Schwangerschafts-Test, Salben oder Pflaster.

Arbeit erleichtern

Damit gibt es in Graz nun 2 Automaten, bei denen man ganztägig Apotheken-Produkte kaufen kann, für die man kein Rezept braucht. Der andere Automat steht vor der Purpur-Apotheke in Graz-Andritz. Mit den 24-Stunden-Automaten soll die Arbeit von Angestellten in Apotheken etwas erleichtert werden.