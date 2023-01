Der bekannte Schauspieler und Moderator Alfons Haider wird nach 25 Jahren nicht mehr den Wiener Opern-Ball moderieren. Neuer Moderator wird Andi Knoll.

Gemeinsam mit Mirjam Weichselbraun und anderen wird er die Live-Übertragung des Wiener Opern-Ball 2023 moderieren.

Weitere Moderatoren

Neben Knoll und Weichselbraun werden auch andere Moderatoren bei der Live-Übertragung dabei sein. Nadja Bernhard und Tarek Leitner werden zum Beispiel beim Opern-Ball Interviews mit Politikerinnen führen. Auch Christoph Wagner-Trenkwitz, Karl Hohenlohe und Teresa Vogl werden im Moderatoren-Team dabei sein.

Gesellschaftliche Bedeutung

Der Opern-Ball in Wien wird am 16. Februar stattfinden. Er konnte aufgrund der Corona-Pandemie 2 Jahre lang nicht stattfinden. Die Eintritts-Karten für den Opern-Ball in Wien kosten 350 Euro. Ein Teil des Geldes soll an "Österreich hilft Österreich" gehen.

Der Wiener Opern-Ball hat eine große wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung für Österreich.