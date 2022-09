Der Schriftsteller Stephen King wird heute 75 Jahre alt. Stephen King schreibt Horror-, Thriller-, und Fantasy-Bücher. Stephen King ist ein sehr erfolgreicher Schriftsteller.

400 Millionen Bücher

Seinen großen Durchbruch hatte er im Jahr 1974 mit seinem Roman "Carrie". Seither wurden mehr als 400 Millionen seiner Bücher weltweit verkauft. Seine Bücher wurden auf 40 Sprachen übersetzt. Zu seinen bekanntesten Büchern gehören "Der dunkle Turm" oder "Es". Viele seiner Bücher sind auch verfilmt worden.

Horror-Geschichten

Besonders bekannt ist Stephen King für seine Horror-Bücher. Horror-Bücher sind oft spannend geschrieben. In Horror-Büchern werden oft Ängste von Menschen in erfundenen Geschichten beschrieben. Oftmals gibt es in Horror-Büchern erschreckende Figuren wie zum Beispiel erfundene Monster.

Neues Buch

Stephen King hat zu seinem 75. Geburtstag auch ein neues Buch veröffentlicht. Es handelt sich um eine Märchen-Geschichten-Sammlung mit dem Titel "Fairy Tale".