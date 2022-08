Der Grazer Athletik-Klub (GAK) wurde vor 120 Jahren gegründet. Damals wurde der GAK als Fußball-Verein gegründet. Im Laufe der Jahre hat der Verein auch andere Sport-Arten wie Tennis, Leicht-Athletik und Schwimmen angeboten. Am 18. August 1902 hatte das 1. Training des Fußball-Vereins stattgefunden.

Große Erfolge

Bei der Gründung des Vereins befand sich das Stadion in der Körösi-Straße in Graz. Viele Jahre lang haben die Spiele des GAK dort stattgefunden. Erst ab dem Jahr 1997 sind die Fußball-Spiele des GAK in der heutigen Merkur-Arena ausgetragen worden. Im Jahr 2004 ist der GAK zum 1. Mal österreichischer Fußball-Meister geworden. Den österreichischen Fußball-Pokal-Wettbewerb hat der GAK 4-mal gewonnen.

Finanzielle Schwierigkeiten

Zwischen 2007 und 2012 hatte der GAK große finanzielle Schwierigkeiten und durfte nicht mehr in der österreichischen Fußball-Bundesliga spielen. Der GAK wurde neu gegründet. Seit einigen Jahren spielt der GAK in der 2. Fußball-Bundes-Liga.

Mehrtägiges Fest

Anlässlich des 120-jährigen Jubiläums gibt es vom 2. bis 4. September ein Fest. Dieses wird am Trainings-Zentrum Weinzödl stattfinden. Dort werden seit einigen Jahren die Trainings und die Spiele des GAK ausgetragen.