Dieses Wochenende startet der Märchen-Erzähler Frederik Mellak seine Sommer-Tour „Märchen- und Natur-Erlebnistage Schöcklland“.

Dabei wird es am Samstag (20. August) am Eisenberger-Hof in Weinitzen bei Graz um Märchen und alte Geschichten gehen. Das Programm beginnt um 15 Uhr. Zu hören und sehen gibt es Märchen, Musik und eine Buch-Präsentation.

Weitere Veranstaltungen

Im Rahmen der Sommer-Tour wird Frederik Mellak am 27. August am Quellen-Weg in St. Radegund bei Graz und am 3. September in Vasoldsberg weitere Veranstaltungen durchführen. Die letzte Veranstaltung der Sommer-Tour wird am 4. September in Kumberg stattfinden.

Genauere Informationen gibt es auch unter www.freudeanmaerchen.at