Am heutigen Dienstag, 24. Mai, hat der österreichische Gesundheits-Minister Lockerungen der Corona-Sicherheits-Maßnahmen bekanntgegeben. Ab 1. Juni gilt die FFP2-Masken-Pflicht nur noch in Krankenhäusern und Pflege-Heimen. In öffentlichen Verkehrs-Mitteln, Behörden, Taxis und Geschäften des täglichen Bedarfes muss man keine FFP2-Maske mehr tragen. Vorerst gilt diese Regel für 3 Monate.

Weitere Lockerungen

Neben der Aussetzung der Masken-Pflicht wurden weitere Lockerungen bekanntgegeben.

Ab 1. Juni müssen die Schüler keine PCR-Tests mehr machen. Wenn es in einer Schule Corona-Fälle gibt, können Antigen-Tests gemacht werden bei den restlichen Schülern.

Die vor längerer Zeit geplante Impf-Pflicht bleibt bis auf Weiteres ausgesetzt.

Verschärfung möglich

Wenn es wieder mehr Corona-Ansteckungen in Österreich geben sollte, können die Corona-Maßnahmen auch wieder verschärft werden. Experten sagen voraus, dass es im Herbst wieder deutlich mehr Corona-Ansteckungen geben könnte.