In der Steiermark wurde beschlossen, dass Besitzer von leer stehenden Wohnungen künftig eine Abgabe zahlen müssen. Die Abgabe ist dann zu bezahlen, wenn eine Wohnung für längere Zeit nicht vermittelt wird. Ein Wohn-Raum soll nicht länger als 5 Jahre leer stehen.

Eine genaue Zahl der leer stehenden Wohnungen ist nicht bekannt. Aber es soll sehr viele leer stehende Wohnungen in der Steiermark geben. Mit der Leerstands-Abgabe soll verhindert werden, dass die Mieten für Wohnungen noch weiter steigen.

Diskussion in Bundesländern

In Österreich leben immer mehr Menschen. Vor kurzem wurde gemeldet, dass schon mehr als 9 Millionen Menschen in Österreich leben. Wenn mehr Menschen in Österreich leben, brauchen auch mehr Menschen eine leistbare Wohn-Möglichkeit. Es wird jetzt diskutiert, ob die Leerstands-Abgabe auch in anderen österreichischen Bundesländern eingeführt werden soll.