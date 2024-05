Diesen Freitag (24. Mai) findet in ganz Österreich wieder die „Lange Nacht der Forschung“ statt. Dabei können zwischen 17 und 23 Uhr hunderte Orte besucht werden, an denen Forschung betrieben wird. Der Eintritt ist frei. Insgesamt sind es 270 Orte in ganz Österreich.

Vielfältiges Programm

Die „Lange Nacht der Forschung“ wird es in der Steiermark in den Orten Graz, Kapfenberg, Leoben und Weiz geben. Das Programm für die „Lange Nacht der Forschung“ ist auch in der Steiermark sehr vielfältig. Neben Ausstellungen und Vorträgen wird es auch zahlreiche Möglichkeiten geben, Wissenschaft und Forschung aktiv auszuprobieren. Auch für Kinder und Jugendliche wird es spezielle Programme geben.