Am Samstag (4.Mai) fand in Graz zum 7. Mal die „Kidical-Mass“ statt. Dabei fahren Kinder mit Begleitung der Polizei auf öffentlichen Straßen und Autos müssen warten. Bei der Veranstaltung am Samstag haben 400 Kinder und Begleit-Personen mitgemacht.

Aufmerksamkeit und Bewusstsein

Mit dieser Aktion soll hingewiesen werden, wie wichtig gute Rad-Wege sind. Besonders für Kinder ist es wichtig, dass Autofahrerinnen und andere Verkehrs-Teilnehmerinnen Rücksicht nehmen. Darauf wollen die Organisatoren von Move It hinweisen. Die Organisation Move It setzt für sich auch für mehr autofreie Zonen in Graz ein.