Die Idee ist ähnlich wie beim BiciBus an Schultagen: Kinder und Eltern radeln im Pulk dort, wo sonst nur Pkw unterwegs sind. Gut 400 junge und ältere Menschen waren also am Samstag bei der 7. Ausgabe der „Kidical Mass“ dabei und radelten mit Polizeibegleitung zwar nicht zur Schule, aber durch Graz. Organisiert hat die Veranstaltung der Verein Move It gemeinsam mit der Radlobby und dem Kinderbüro der Stadt Graz.