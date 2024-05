Die Zahl der Arbeitslosigkeit in der Steiermark steigt. Und das um ganze 12,4 Prozent als noch 2023. Mehr als 41.000 Steierinnen und Steirer haben momentan keine Arbeit. Nur in Oberösterreich ist die Zahl noch höher. Dort stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 18,8 Prozent.

Besonders in den beiden Arbeits-Gebieten Bau und Industrie stieg die Zahl der Arbeitslosigkeit an. Im Bau um 22,2 Prozent und in der Industrie um 24,6 Prozent. Außerdem suchen momentan mehr Männer eine Arbeit als Frauen.