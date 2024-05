In Graz findet von Freitag (3. Mai) bis Sonntag (5. Mai) ein Junioren-Europa-Cup statt. Es werden dabei 300 Boulder aus 29 Nationen teilnehmen. Bei dem Europa-Boulder-Cup wird in 3 Alters-Gruppen geklettert. In den Alters-Klassen U16, U18 und U20. Die Qualifikation für die U16 Alters-Klasse findet bereits heute (3. Mai) statt.

Für die U18 und U20 Alters-Kategorien findet am Samstag (4. Mai) die Qualifikation statt. Am Sonntag (5. Mai) finden die entscheidenden Wettkämpfe in den U18 und U20 Alters-Kategorien statt.