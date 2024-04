Um Venedig vor weiterem Touristen zu schützen wird an 29 Tagen im Jahr 2024 Eintritt verlangt. Der Eintritt beträgt 5 Euro pro Person. Die Anmeldung und Bezahlung folgt online unter: https://venedig-ticket.com/ oder https://cda.ve.it/it/.

Bezahlt werden muss vom 25. bis 30. April, vom 1. bis 5. Mai und an allen übrigen Wochenenden bis zum 13. und 14. Juli. Davon ausgenommen ist das Wochenende zum Tag der Republik. Kontrolliert wird am Bahnhof Santa Lucia und Piazzale Roma. Die Strafen sind in der Höhe von 50 bis 300 Euro.