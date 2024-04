In Dubai gibt es schwere Überschwemmungen. Dubai ist eine große Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Regenfälle sind die schwersten seit 75 Jahren. Schulen, Firmen, öffentliche Gebäude und Straßen wurden geschlossen. Am Flughafen in Dubai hat der starke Regen zu Problemen geführt. Viele Flugzeuge konnten nur verspätet landen oder mussten umgeleitet werden. Der Flughafen in Dubai ist einer der größten Flughäfen der Welt.

Auch in der Stadt Abu Dhabi sowie in den Nachbarländern Oman, Katar und Bahrain hat es Überschwemmungen gegeben.