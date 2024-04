In den letzten Monaten wurden rund um die Bründl-Teiche in Straßgang fleißig gebaut. Das Nah-Erholungs-Gebiet präsentierte sich in den letzten Jahren in einem schlechten Zustand. Nach den Bau-Arbeiten entstand eine kleine Natur-Oase.

Für Frisch-Wasser sorgen zwei neue Pumpen die frisches Berg-Wasser abpumpen. Dazu wurden eine neue Holz-Plattform und eine kleine Holz-Brücke errichtet.

Tiere wie Schild-Kröten, Zier-Fische oder Schlangen dürfen nicht ausgesetzt werden.