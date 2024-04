In der Stadt Innsbruck haben gestern (14. April) die Gemeinderats-Wahlen und die Bürgermeister-Wahlen stattgefunden. Den 1. Platz bei der Bürgermeister-Wahl hat Georg Willi von der Partei „Die Grünen“ geschafft. Auf Platz 2 kam Johannes Anzengruber. Er war früher Mitglied der Österreichischen Volks-Partei (ÖVP). Bei dieser Wahl ist er mit einer eigenen Wahl-Liste angetreten. Der Name der Partei ist „Liste JA“.

Weil diese beiden Kandidaten am meisten Stimmen bekommen haben, wird der neue Bürgermeister Innsbruck in einer weiteren Wahl gewählt. Bei dieser Wahl sind nur noch Georg Willi und Johannes Anzengruber wählbar. Eine Wahl zwischen zwei Personen nennt man Stich-Wahl. Die Bürgermeister-Stich-Wahl wird am 28. April stattfinden.

Der neue Bürgermeister benötigt eine Stimmen-Mehrheit im Gemeinde-Rat. Das bedeutet, dass er mit den anderen Parteien zusammenarbeiten muss, wenn er etwas im Gemeinde-Rat beschließen will. Bei der Innsbrucker Gemeinderats-Wahlen haben es viele Parteien in den Gemeinde-Rat geschafft. Dafür haben sie eine bestimmte Prozent-Zahl von Stimmen erreichen müssen.