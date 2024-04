Am Sonntag (7. April) erreichte Bruck an der Mur einen neuen Hitze-Rekord. Die Steiermark war das erste Bundes-Land welches so früh die 30 Grad-Marke knackte. Es war der früheste Hitze-Tag in Österreichs Mess-Geschichte. Den frühesten Hitze-Tag gab es bisher am 17. April 1934 in Salzburg.

Auch in anderen sterischen Städten wie Graz, Deutschlandsberg oder auch Fürstenfeld wurde es sehr heiß. Der Grund für die Hitze ist eine warme Luft-Strömung aus Afrika.