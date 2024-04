Am Sonntag (7. April) war die Präsidenten-Stich-Wahl in der Slowakei. Bei der konnte sich Peter Pellegrini gegen Ivan Korčok durchsetzen. Peter Pellegrini bekam 53,26 Prozent der Stimmen. In der 1. Wahl-Runde lag Ivan Korčok noch voran. Pellegrini ist der 6. Präsident der Slowakei der direkt von Bürgern gewählt wurde. Über 60 Prozent der Slowaken gingen zur Wahl.

Der Minister-Präsident der Slowakei Robert Fico und Peter Pellegrini sind enge Verbündete. Robert Fico möchte mehr Kontrolle über die Medien und die Ukraine in Zukunft weniger unterstützen. Viele Bürger kritisieren die Politik des Minister-Präsidenten.