Am Wochenende wird wieder Ostern gefeiert. In ganz Österreich gibt es zu Ostern einige Bräuche. Am Kar-Samstag (30. März) findet zum Beispiel die Fleisch-Weihe statt. In vielen Gemeinden wird auch ein Oster-Feuer angebrannt. Eier-Pecken ist ebenso ein Oster-Brauch.

Traditionen in der Süd- und West-Steiermark

Besonders in der Süd- und West-Steiermark werden Oster-Bräuche gefeiert, die weniger bekannt sind. In Leibnitz findet zu Ostern das „Kreuzhoaz‘n“ statt. Das bedeutet, dass ein Kreuz angezündet wird. Am Samstag (30. März) wird in Arnfels ein riesiges Oster-Ei entzündet. Seit 2018 wird dort jedes Jahr zu Ostern ein Oster-Ei in Flammen gesetzt.

In der Süd- und West-Steiermark werden am Oster-Wochenende traditionell Böller geschossen. Auch Ratschen gehören dazu. Ratschen sind Instrumente aus Holz die für viel Lärm sorgen.