Diese Osterbräuche werden in der Süd- und Weststeiermark hochgehalten

Egal ob Eierpecken oder Osterfeuer – Brauchtum spielt zu Ostern eine große Rolle. In Leibnitz trifft man sich etwa in Heimschuh zum traditionellen „Kreuzhoaz‘n“, in Gleinstätten und Wildon wird „geratscht“.