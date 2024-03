Von 25. Bis 29. März ist der Plabutsch-Tunnel gesperrt. In den 4 Nächten wird der Tunnel gereinigt. In den ersten 2 Nächten ist der Tunnel von ab 20 Uhr bis jeweils 5 Uhr früh in Fahrt-Richtung Süden/Spielfeld gesperrt. An den letzten 2 Nächten wird die Tunnel-Röhre in Fahrt-Richtung Norden/Voralpen-Kreuz gereinigt. Auto-Fahrer werden über das Grazer Stadt-Gebiet umgeleitet.

Auch der Gleinalm-Tunnel wird bald gereinigt. Nämlich von 8. bis 12. April. An den Nächten von 8. bis 10. April ist die Fahrbahn in Richtung Linz/Voralpen-Kreuz gesperrt. Von 10. auf den 12. April wird die Fahrbahn in Richtung Graz/Spielfeld gereinigt.