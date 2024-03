Am Sonntag, (24. März) fand in Russland ein Trauer-Tag für die Opfer in Moskau statt. Der Grund dafür war der Terror-Anschlag vor 2 Tagen auf eine Konzert-Halle in Moskau. Bis jetzt sind über 130 Menschen gestorben. Viele Trauerende brachten Blumen oder Spielzeug zu der Konzert-Halle. Am Trauer-Tag blieben großen Museen, Theater-Häuer sowie Kinos geschlossen.

Die Terror-Organisation Islamischer Staat (IS) bekennt sich zu den Anschlägen. Die IS ist eine Terror-Organisation des Islamischen Staates. Es wurden 4 Haupt-Verdächtige festgenommen.