Das Oster-Feuer gehört zu den Oster-Traditionen. In Österreich sind Oster-Feuer nur in wenigen Gemeinden erlaubt. In den Haupt-Städten sind sie aufgrund des Feinstaubs verboten.

In diesen steirischen Gemeinden sind Osterfeuer erlaubt:

Feldkirchen bei Graz, Fernitz-Mellach, Gabersdorf, Gössendorf, Gralla, Hart bei Graz, Hausmannstätten und Kalsdorf bei Graz

Bestimmte Regeln

Auch in der Steiermark sind Regel zu beachten, wie man ein Oster-Feuer veranstaltet.

Bei der Auswahl von Brenn-Materialien soll nur getrocknetes Holz verwendet werden. Abfälle wie alte Reifen, Paletten oder auch Möbel sind verboten. Wer verbotenes Brenn-Material verwendet, muss mit einer Strafe in der Höhe von bis zu mehreren Tausend Euro rechnen.

Für den Tierschutz

In Oster-Feuern nisten sich immer wieder kleine Tiere ein. Deshalb wird der Haufen speziell untersucht. Vergräm-Geräte mit Ultra-Schall kommen zum Einsatz um Rehe, Igel und Kitze aus den Feldern zu vertreiben und zu schützen.