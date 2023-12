Am Samstag (2. Dezember) wurden die Gruppen-Gegner für Österreich bei der Europa-Meisterschaft (EM) 2024 in Deutschland ermittelt. Neben Frankreich und Niederlande steht der der dritte Gruppen-Gegner noch nicht fest. Mögliche Gegner wären Polen, Estland, Wales oder Finnland. Das 1. Spiel bestreitet Österreich am 17. Juni gegen Frankreich.

Fußball EM 2024

Die EM 2024 findet von 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland statt. 24 Länder aufgeteilt in 6 Gruppen spielen um den Europa-Meisterschafts-Titel. Gespielt wird in insgesamt 10 Städten in ganz Deutschland. Das Finale findet am 14. Juli in Berlin statt.