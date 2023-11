Zum 2. Mal wurden die österreichischen Kino-Preise vergeben. Den Haupt-Preis konnte das „Stadt-Kino“ in Wien gewinnen. Zudem wurde das Grazer „Schubert Kino” mit dem „Förderpreis für ökologisch nachhaltigen Kino-Betrieb” ausgezeichnet.

Weitere Preise

Der Preis für den innovativen Kino-Betrieb geht an das Kino Freistadt. Die 3 Anerkennungs-Preise gehen an die Breitenseer Lichtspiele in Wien, FKC Dornbirn/Cinema in Vorarlberg sowie an die Lichtspiele Gföhl in Niederösterreich.