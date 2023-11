Ein neuer Bericht der Welt-Wetter-Organisation (WMO) wurde am Mittwoch (15.November) präsentiert. Dieser Bericht zeigt, dass in der Atmosphäre unseres Planeten immer mehr Treibhaus-Gase vorhanden sind. Die Konzentration an Treibhaus-Gasen war seit Millionen von Jahren nicht so hoch.

Treibhaus-Gase

Ein Treibhaus-Gas ist zum Beispiel CO₂. Treibhaus-Gase entstehen durch Fahrzeuge und Fabriken. Die Treibhaus-Gase sind ein Grund dafür, dass es auf der Welt immer wärmer wird und sich das Klima ändert.

Laut dem Bericht gab es im Vor-Jahr wieder einen Anstieg der vom Menschen verursachten Treibhaus-Gase. Die CO₂-Konzentration ist mittlerweile um 50 Prozent höher als in der vor-industriellen Zeit.

Ein neuer Bericht der Vereinten Nationen zeigt, dass die Pariser Klima-Ziele wahrscheinlich nicht erreicht werden können. Werden die Versprechungen der Staaten bis 2030 eingehalten, beginnt der Treibhaus-Gas-Ausstoß zu sinken. Aber laut den Berechnungen des Welt-Klima-Rates reichen diese nicht aus, um die Pariser Klima-Ziele noch zu erreichen.

Pariser Klima-Ziele

Im Jahr 2015 wurden in Paris die Pariser Klima-Ziele unterschrieben. Viele Länder haben damit zugestimmt, diese Klima-Ziele zu erfüllen. Mit den Klima-Zielen will man den Treibhaus-Gas-Ausstoß und die Erd-Erwärmung senken. Die Erd-Erwärmung soll so gering wie möglich gehalten werden.