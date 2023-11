Mehr als 60 Jahre hat Elmar Wepper Filme und Serien gedreht. Bekannt wurde er durch die Fernseh-Serie „Der Kommissar“. Besonderen Erfolg hatte er in den Fernsehserien „Polizeiinspektion 1“, „Irgendwie und Sowieso“, „Unsere schönsten Jahre“ und „Zwei Münchner in Hamburg“, in der auch Uschi Glas mitspielte. Er hatte auch kleinere Rollen in Fernseh-Klassikern wie „Tatort“, „Der Alte“ und „Das Traumschiff“.

Am 31. Oktober ist Elmar Wepper unerwartet im Alter von 79 Jahren verstorben. Er hinterlässt eine Ehefrau, einen Sohn und zwei Enkel.