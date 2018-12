Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Mit 1.513.000 Unique-Usern1 pro Monat ist kleinezeitung.at eines der stärksten online Newsportale im Süden Österreichs.2 Die Berichterstattung umfasst Breaking-News und einzigartigen regionalen Content. Die Website ist optimiert für alle gängigen Endgeräte und auch als App verfügbar. Kombi-Werbeformen in verschiedenen Formaten ermöglichen die plattformübergreifende Ansprache Ihrer Kunden über alle Endgeräte. Spezialwerbeformen für Smartphone, Desktop und Tablet vervollständigen unser Angebot.

Das Produktportfolio der styria digital one bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, in ganz Österreich präsent zu sein. Mit über 4,7 Mio. Besuchern pro Monat3 und rund 1,98 Milliarden Page Impressions4 ist die sd one die größte digitale Vermarktungsgemeinschaft in Österreich. Weitere Informationen zur sd one finden Sie in der Preisliste und den Spezifikationen.

Quellen:

1 ÖWA Plus 2018-I, Einzelangebot pro Monat

2 ÖWA Plus 2018-I, Reichweite pro Monat

3 ÖWA Plus 2017-IV (Internetnutzer-Gesamt), Daten pro Monat, SD ONE Netzwerk (VG)

4 ÖWA Basic, August 2018, Daten pro Monat, SD ONE Netzwerk (VG)