Die heimischen Landwirte pflegen durch Beweidung und Bewirtschaftung der Felder unsere Kulturlandschaft. Das erfreut auch den Tourismus. Rinder nutzen das für den Menschen unbrauchbare Grünland, welches oft in unwirtschaftlichen Klimazonen liegt, und wandeln es in nährreiche Lebensmittel um. Aufgebauter Humus, der CO 2 speichert, hilft beim Kampf gegen den Klimawandel.

Trotz dieser und mehr Aspekte wird die Landwirtschaft oft heftig kritisiert. Die Gesellschaft wird zu wenig aufgeklärt beziehungsweise interessiert sich selten dafür. Falschinformationen werden hingenommen und kaum hinterfragt. Oft werden die Landwirte stark beanstandet, ihnen werden falsche Vorwürfe gemacht und Negativbeispiele vor die Medien gezerrt.

Sie hat auf keinen Fall nur positive Seiten, nein. Doch manchmal helfen ein bisschen gesunde Skepsis und Recherche weiter, um hinter die Wahrheit zu kommen. Denn die meisten Bauern geben sich jeden Tag Mühe für unser Wohlbefinden. Ein bisschen mehr Anerkennung würde hier nicht schaden.