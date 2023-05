Vorab: Warum müssen wir zwischen den verschiedenen Treibhausgasen unterscheiden?

GUGGENBERGER: Es gibt Treibhausgase fossilen Ursprungs (CO 2 -Ausstöße fossiler Energie) und welche aus biologischen Prozessen (Methan von Kühen oder Lachgas aus dem Boden). Würde der Klimawandel nur auf biologischen Prozessen beruhen, wäre er gering. Die zugrundeliegenden Prozesse sind nämlich mit der landwirtschaftlichen Fläche verbunden, die limitiert ist.

Warum wird der Landwirtschaft Mitschuld am Klimawandel gegeben?

Das hat mit der Bewertung des Weltklimarates zu tun. Es wurde eine Methode entwickelt, mit der die Wirkung der einzelnen Treibhausgase ins Verhältnis zur Wirkung von CO 2 gesetzt wurde. Wegen der verschiedenen Abbauverhalten sollte die Rechnung aber so nie angestellt werden. Methan und Lachgas werden vollständig wieder abgebaut, ein Teil des CO 2 nicht mehr. Problematisch ist, dass die aktuelle Berechnungsmethode das nicht zeigt und die Bevölkerung falsche Schlüsse zieht. Hingegen leistet das Methan der österreichischen Kühe seit 1890 keinen zusätzlichen Beitrag zur Klimaerwärmung. Deshalb hat sich die Kuh in Österreich mit ihrer Verdauung eine nur geringe bis negative Wirkung an der Klimaerwärmung zuzuschreiben.

Was meinen Sie mit negativer Wirkung?

Der Strahlungsantrieb, ausgelöst durch das Methan der Wiederkäuer, wird im kommenden Jahr ein Minimum der letzten 150 Jahre erreichen. Von nun an leisten unsere Kühe also als einzige Gruppe einen echten Reduktionsbeitrag zur Erwärmung, kühlen das Klima also.

Wie wird es mit dem Klimawandel weitergehen?

Weil die Verbrennung fossiler Kohlenstoffe das grundlegende Problem der Klimaerwärmung ist, kann alleine eine rasante Energiewende das Problem lösen. Das ist für Österreich ein attraktives Ziel, weil wir gute Chance zur Produktion erneuerbarer Energie haben. Jungen Menschen von heute wird die Energiewende viele Arbeitsplätze und eine befriedigende, wichtige Arbeit bieten. Allerdings sollte niemand erwarten, dass wir dies in den nächsten 20 Jahren lösen werden. Bis der letzte Liter Diesel und Benzin verbrannt wird, könnten wir schon im nächsten Jahrhundert sein.