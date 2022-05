Regelmäßig verspricht die Regierung, Flüchtlingen den Einstieg in die österreichische Arbeitswelt so einfach wie möglich zu gestalten. Doch was bedeutet ‚einfach‘ in der Realität?

Die wenigsten Österreicher wissen vermutlich, was es bedeutet, ein Flüchtling zu sein. Schutz zu finden, ist nicht gleich die Lösung. Denn neben der beträchtlichen Sprachbarriere tut auch die aufwendige Bürokratie, der österreichischen Behörden, den Betroffenen keinen Gefallen – im Gegenteil. Trotz langjähriger Berufserfahrung oder einem hohen Bildungsgrad, die geflüchtete Personen oft mitbringen, kann es Wochen oder Monate dauern, bis diese offiziell anerkannt werden. Diese Menschen brauchen jedoch so schnell wie möglich ein sicheres Einkommen, um zu überleben.

Die Ukraine ist da kein Einzelfall. Und das Beispiel der ukrainischen Lehrerinnen verdeutlicht das Bürokratie-Dickicht noch einmal mehr. Gerade jetzt sollte es wichtig sein, Flüchtlinge mit aller Kraft zu unterstützen. Ein wesentlicher Punkt, der große Erleichterung schaffen kann, ist eine schnelle und effiziente Fallbearbeitung durch die österreichische Bürokratie.