Podcast "GrazNOST": Ist Erwartungshaltung auch eine Haltung?

In der neuen, fünfteiligen Podcast-Serie "GrazNOST" gehen wir der Frage nach, wie die Kommunistin Elke Kahr an die Macht kam und warum die ÖVP so schnell so tief fallen konnte. In der vierten Episode schauen wir uns an, was aus kommunistischen Versprechen so geworden ist in einem Jahr KPÖ-Stadtpolitik.