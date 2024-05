Alle kennen den Jakobsweg und immer mehr wollen auf diesen oft zitierten Pilgerwegen unterwegs sein. Wegen Religion, wegen Selbstfindung und manche nützen die Unterkünfte auch fürs einander Näherkommen auf anderem Weg. Herbert Hirschler ist Profi-Pilger, aber nicht wegen „Tinder to go“, sondern tatsächlich aus spirituellen Gründen. Was beim Gehen passiert, warum es so viele Menschen fasziniert, das besprechen wir in dieser Episode.

Ist Pilgern auch ein „Tinder to go“?

Wege durch Sand, mitten in der Natur - Pilgern hat auch starke Entschleunigungsmomente © Herbert Hirschler

In seinem aktuellen Buch hat er seine Pilger-Reise in Portugal beschrieben. Es ist witzig und wer mit dem Gedanken spielt, selbst sich in so ein Abenteuer zu stürzen, findet es vermutlich auch lehrreich, weil Etappen, Herausforderungen und eben die schönsten Plätze beschrieben sind. Hier geht es zum Buch.