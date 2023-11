„Stolen“. Dieser Podcast hat 2023 einen Pulitzer Preis bekommen, also den wohl renommiertesten Journalismus-Preis der Welt. Das ist mehr als ungewöhnlich. Hört man in den dokumentarischen True Crime Podcast hinein, wird aber schnell klar, dass hier nicht nur journalistische eine besonders fesselnde Art des Storytellings gelungen ist, sondern dass die Geschichte selbst etwas erzählt, dass vor allem bei uns in Europa fast niemand weiß: Wie gefährlich das Leben von indigenen Frauen in Montana ist. Die Geschichte beginnt 2018, als eine junge Frau und Mutter verschwindet. Ihr Name ist Jermain Charlo. Die Journalistin Connie Walker schlägt die Geschichte ihrem Boss vor, weil dieses Verschwinden so viele Fragezeichen und Seltsamkeiten zu haben scheint. Und weil das Schicksal von indigenen Frauen meistens viel weniger mediale Aufmerksamkeit bekommt, als jenes von weißen Frauen. Connie Walker ist selbst eine Cree aus Saskatchewan in Kanada. Und ihr Boss meint lapidar: „Das wird jetzt aber nicht schon wieder so eine „Arme Indianer“ Geschichte.“ Das erzählt Walker dem „Rolling Stone Magazin“ ein paar Jahre später und das war auch der Moment, als sie begonnen hat, selbst eine Podcast-Dokumentation zu starten.

Trauma, Alkohol, Gewalt und die Frau als Ware

„Stolen - The Search for Jermain“ ist ein True Crime Podcast, doch die sensible Recherche und die Tatsache, dass die junge Frau immer noch als verschwunden gilt, macht aus der reinen Kriminalgeschichte eine gesellschaftspolitische Einordnung, in der es um Trauma, Gewalt, Suizid, Alkohol und um die „Ware“ Frau geht und das alles hängt natürlich auch mit der Tatsache der Reservate für indigene Stämme zusammen und mit dem Leid dieser kulturellen Aushöhlung, die Connie Walker auch selbst erlebt hat, denn auch sie ist in so einem Reservat groß geworden.

Journalistin Connie Walker | Host des erfolgreichen und feinfühligen Podcasts „Stolen“ ist die kanadische Journalistin und Cree aus Saskatchewan. © Instagram/Connie Walker

Jetzt, fünf Jahre nach Jermains Verschwinden, wurde ihr damaliger Freund Michael DeFrance wegen bundesstaatlicher Schusswaffendelikte verurteilt. Angeklagt war er wegen eines Angriffs auf Jermain - bereits im Jahr 2013.

„Stolen“ hat auch eine zweite Staffel und für diese Recherche gab es nun auch den Pulitzer Preis. Aufgearbeitet hat Connie Walker hier die Geschichte ihres eigenen Vaters, „Surviving St. Michaels“ und darin findet Connie heraus, wie die Geschichte ihrer Familie in eines der dunkelsten Kapitel Kanadas passt: das System der Internatsschulen.