Mahlzeit! Der Fall Georg Polic könnte weitreichende Folgen haben. Der heute 18-Jährige hatte nach Jahren des Rechtsstreits vorm Obersten Gerichtshof (OGH) recht bekommen. Die Kages muss die Behandlung für seine spinale Muskelatrophie bezahlen. Daniela Breščaković hat in Erfahrung gebracht, wie es nach dem Gerichtsurteil weitergehen könnte. Lesen Sie hier die spannende Geschichte!



Wie man in der Steiermark zu einem Covid-Impftermin kommt

Die Zahl der Corona-Infektionen nimmt wieder zu, auch in der Steiermark. Für Personen, die sich gegen das Virus impfen lassen wollen, wird die Suche nach der passenden Stelle schnell zum Spießrutenlauf. Martina Marx hat in Erfahrung gebracht, wo man sich den Stich abholen kann. (Kleine Zeitung PLUS)

Mit Figl aus der Krise: Neue Kampagne der ÖVP

Die Volkspartei will das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen. Beim Versuch das zu schaffen, setzt man auf einen alten Bekannten, einen sehr alten, um genau zu sein. Mit den Worten des ersten ÖVP-Kanzlers Leopold Figl startet die Kanzlerpartei heute ihre "Glaubt an dieses Österreich"-Kampagne. Lesen Sie hier über die neusten Pläne der ÖVP.

Mehr zum Thema: Was hat es mit Leopold Figl als Gallionsfigur auf sich

Metallerauftakt zwischen großen Wünschen und kleinen Gesten

Die Herbstlohnrunde der Metaller ist gestartet. Die Gewerkschaft fordert 11,6 Prozent mehr Gehalt. Bei der Übergabe der Forderung gaben sich beide Verhandlungsseiten moderat. Es geht um viel. Um was alles, verrät meine Kollegin Claudia Haase. (Kleine Zeitung PLUS)

Autos nicht bezahlt, aber billig weiterverkauft: Finanzmanager als Betrüger

Ein Oberösterreicher soll laut Anklage bei Autoverkäufern Zahlungsfähigkeit vorgetäuscht haben. Zudem soll er auch Gutscheine im Wert von 175.000 Euro von einem Shoppingcenter ergaunert haben. Wie die Betrugsmasche genau funktionierte, lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Heutige Empfehlungen:

13.350 Menschen aus Berg-Karabach nach Armenien geflohen

Nach der Niederlage der pro-armenischen Kräfte gegen Aserbaidschan sind tausende Menschen aus der umstrittenen Region Berg-Karabach nach Armenien geflüchtet. Die Lage vor Ort bleibt aber angespannt. Verschaffen Sie sich hier einen Überblick.

Für einen genauen Einblick in den Konflikt empfehle ich das Interview dem Freiheitskämpfer Serop Gasparjan: "Sie haben uns geopfert und verkauft" (Kleine Zeitung PLUS)

ÖFB-Frauen wollen vor Rekordkulisse das Unmögliche möglich machen

Österreichs Frauen Nationalteam fordert heute vor 9000 Fans die Französinnen. ÖFB-Spielerin Verena Hanshaw wird dann zum 100. Mal für rot-weiß-rot auflaufen. Was vom Spiel zu erwarten ist und mit welchem Plan die Österreicherinnen in das Spiel gehen, erfahren Sie hier.

Weitere Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Sind die alten Corona-Schnelltests noch brauchbar und zuverlässig?

Mittlerweile sind die Corona-Tests zu bezahlen. Was aber mit jenen, die man noch zu Hause herumliegen hat – sind diese noch brauchbar? Kärntens Apothekerkammer-Präsident Hans Bachitsch erklärt, was zu beachten ist. Erfahren Sie hier die Antworten. (Kleine Zeitung PLUS)

Große Trauer um "Navy CIS"-Star

David McCallum war viele Jahre lang als Dr. Donald "Ducky" Mallard in der Serie "NCIS" zu sehen. Der Schauspieler verstarb am 25. September in New York. Hier geht´s zum Artikel.

So exklusiv genoss Brad Pitt seinen Urlaub in Südtirol

Hollywood-Star Brad Pitt genoss in Südtirol eine kurze Auszeit. Der 59-Jährige ließ es sich dabei besonders gut gehen. Erfahren Sie, wo er die Seele baumeln ließ und was das alles mit den Habsburgern zu tun hat.

Diesen Herzenswunsch erfüllten "rollende Engel" einer 84-Jährigen

Der Verein rollende Engel erfüllt schwer-kranken Personen ihren oft letzten Wunsch. Die 84-jährige Katharina B. aus Leoben wollte noch einmal nach Hause in ihr Elternhaus. Lesen Sie die berührende Geschichte. (Kleine Zeitung PLUS)

Dieses Geisterdorf am Gardasee ist nicht totzukriegen

Der Gardasee zählt zu den beliebtesten Urlaubszielen. Plätze, die noch nicht von Touristen überlaufen sind, sind schwer zu finden. Meine Kollegin Kathrin Fischer hat dennoch einen gefunden. Was es damit auf sich hat und welche Schätze sich da verbergen, gibt es hier zu lesen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag!

