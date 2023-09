Mahlzeit! Der Polizei in Leibnitz gelang ein Schlag gegen einen Drogenring. Die Ermittler forschten erfolgreich eine 13-köpfige Tätergruppe aus; elf von ihnen befinden sich in Haft. Die verkauften Drogen hatten einen Gesamtwert von rund 430.000 Euro. Erfahren Sie mehr dazu.

Selenskyj appellierte an das Herz Amerikas

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schlug bei seiner Rede in Washington sanfte Töne an. Er bedankte sich ausgiebig, US-Präsident Joe Biden sicherte der Ukraine dafür weiterhin Unterstützung zu. Lesen Sie mehr zu Selenskyjs Besuch in Washington.

Heutige Empfehlungen:

Nashorn-Bestand in Afrika stieg wieder an

Es leben wieder mehr Nashörner in Afrika. Im Vergleich zu 2021 wuchs die Population 2022 um 5,2 Prozent - auf insgesamt knapp 23.300 Tiere. Grund dafür ist, dass die Schutzmaßnahmen zu greifen beginnen. Das sagt die Weltnaturschutzunion dazu.

Wilderei reduzierte den Bestand an Nashörnern stark. © IMAGO/Cavan Images (MATTHIEU GALLET)

Krise in Spitälern: Abgänge im LKH Bruck, Streit in Weiz

Das steirische Spitalssystem kommt nicht zur Ruhe. Das LKH Bruck verliert insgesamt 21 Anästhesisten. Damit bleiben nur mehr vier übrig. In Weiz wird hingegen darüber diskutiert, an welches Klinikum man angeschlossen wird. Das sind die Optionen. (Kleine Zeitung PLUS)

Kamera filmte Flixbus-Tragödie in Kärnten

Eine Dashcam soll die letzten Momente vor dem Unfall auf der Friesacher Straße Dienstagfrüh aufgenommen haben. Die Aufnahmen würden neue Erkenntnisse zum Unfallhergang liefern. Gegen den Lenker wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Hier finden Sie die aktuellsten Entwicklungen. (Kleine Zeitung PLUS)

Weitere Meldungen aus der Steiermark und Kärnten

Udo Jürgens ist wieder auf der Bühne

Zehn Jahre nach seinem Tod wird Udo Jürgens auf die Bühne zurückkehren. Natürlich nicht persönlich, sondern in Form von Live-Mitschnitten auf einer Videowand. Sie sollen für die "Da Capo Udo Jürgens" Tournee 2024 eine "fast perfekte Illusion" schaffen.

Ausschnitte wie dieser werden auf der Tour zu sehen sein:



Fresenius Kabi investiert 28 Millionen Euro in Graz

Der Gesundheitskonzern erweitert seinen Standort in der steirischen Landeshauptstadt. Bis 2026 werden rund 28 Millionen Euro in die Produktion biopharmazeutischer Arzneistoffe investiert. Erfahren Sie mehr zur Großinvestition.

SK Sturm nach Niederlage gegen Sporting: "Das nächste Mal"

Sturm Graz schnupperte zum Europa-League-Auftakt an der Überraschung. Am Ende nahm Sporting Lissabon mit dem 2:1 die Punkte doch mit nach Portugal. Jan Gorenc Stankovic richtete den Blick danach gleich zum Rückspiel: "Das war heute vielleicht nicht gut genug, aber das nächste Mal." Die weiteren Stimmen zum Spiel.

Vom Leben abgeschnitten: Leben mit ME/CFS

Die Krankheit Myalgischer Enzephalomyelitis / Chronischem Fatigue-Syndrom (ME/CFS) ist heimtückisch und zwingt die Betroffenen in ein isoliertes Leben. So geht es zwei Erkrankten damit.

Aufgespürt: Das günstigste Bier Österreichs

Ein Informationsportal hat die Preise in den beliebtesten Biergärten der 20 größten österreichischen Städte verglichen. Am meisten für sein Bier zahlt man in Salzburg, das günstigste Bier gibt es hingegen in einer Kärntner Stadt. Erfahren Sie, wo genau.

Schweres Schiffsunglück des Militärs in Myanmar

Ein Militärschiff der regierenden Junta ist am Fluss Chindwin gekentert. Berichten und Augenzeugen zufolge dürften annähernd 100 Bordmitglieder ums Leben gekommen sein. Es soll mehrere Gründe für das Unglück geben.

China plant Verbot von moralisch anstößiger Kleidung

Das japanische Kimono-Gewand ist in China - besonders an historischen Denkmälern - nicht gerne gesehen. Deshalb soll das Tragen dieser Kleidung nun unter Strafe gestellt werden. Es würde die "Gefühle des Volkes" verletzen.

In China verpönt: Japanische Kimonos © Imago/Mario Aurich

Sophie Turner fordert von Joe Jonas Rückgabe der Kinder

Zwischen den Noch-Eheleuten bricht ein Rosenkrieg aus. "Game of Thrones"-Star Turner verklagte ihren Mann, um die Rückgabe ihrer beiden Töchter (3 und 1) zu erzwingen. Die beiden Kinder halten sich aktuell in den USA bei ihrem Vater auf.

Mein Podcast-Tipp: Autodromtechno und Augenklappe

Die Arbeitswoche ist schon wieder vorbei, Zeit also für eine neue Podcast-Folge meines Kollegen Thomas Cik und des Kabarettisten Thomas Maurer. Diesmal diskutieren die Beiden unter anderem darüber, ob Vera Russwurm möglicherweise einen letzten TV-Tanz bei "Dancing Stars" wagt und woran Matthias Strolz' Song "Autodromtechno" erinnert. Zur aktuellen Folge.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in das Wochenende!

