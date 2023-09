Mahlzeit! Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt vor einem Drittem Weltkrieg. "Sie haben ihn gewählt und wiedergewählt und einen zweiten Hitler herangezogen", sagte Selenskyj über Russlands Machthaber Wladimir Putin in einem Interview am Sonntag. Die Welt müsse ihn nun aufhalten.

Schwerwiegende Vorwürfe gegen Comedian Russell Brand

Mehrere Frauen beschuldigen den Briten, sie in den Jahren von 2006 bis 2013 sexuell missbraucht und emotional misshandelt zu haben. Eines seiner Opfer soll er sogar vergewaltigt haben. Auf Instagram reagiert Brand auf die Anschuldigungen.

Heutige Empfehlungen:

Finanzausgleich: Erster Krach um Fördertopf

Am Montag treffen sich die Landeshauptleute und Finanzminister Magnus Brunner in Wien zu einer Verhandlungsrunde zum neuen Finanzausgleich. Es kündigen sich hitzige Diskussionen an. Ab 12:30 Uhr übertragen wir live die Pressekonferenz dazu. Lesen Sie, in welchen Punkten sich Länder und der Bund uneinig sind. (Kleine Zeitung PLUS)

Klimaaktivisten besprühten Brandenburger Tor

Mitglieder der "Letzten Generation" haben am Montag in Berlin zugeschlagen. Sie besprühten das Brandenburger Tor mit oranger Farbe. Es habe 14 Festnahmen gegeben.

Das Brandenburger Tor nach der Sprühaktion. © APA/dpa/Paul Zinken

Steiermark: Mann starb bei Wohnhausbrand

Über 100 Einsatzkräfte rückten Montagfrüh aus, um einen Wohnhausbrand in Ludersdorf bei Gleisdorf zu löschen. Ein Mann konnte nur mehr tot aus dem Haus geborgen werden. Das ist der aktuelle Stand der Ermittlungen.

Großbaustelle auf der Südautobahn in Kärnten

Ab heute wird der Knoten Klagenfurt-West saniert. Bis Mitte 2025 soll die Großbaustelle bestehen bleiben. Rund 30 Millionen Euro werden investiert. Wir haben für Sie alle wichtigen Information zu den Verkehrsbeschränkungen und Umleitungen zusammengefasst. (Kleine Zeitung PLUS)

Weitere Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

SK-Sturm-Gegner Sporting Lissabon reist in Topform an

Am Donnerstag starten die "Blackies" in die Europa-League-Saison. Der Auftaktgegner ist Sporting Lissabon. Die Portugiesen reisen mit dem Selbstvertrauen eines 3:0-Erfolges gegen FC Moreirense nach Graz. Erfahren Sie mehr zur Partie.

Italien: Regierung berät über neue Maßnahmen zu Lampedusa

Die Ankunft tausender Bootmigranten auf der Insel vor Sizilien zwingt die Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und ihre Regierung zum Handeln. Um 12:30 tritt das Kabinett in Rom zusammen. Lesen Sie hier, was bereits zu den Plänen bekannt ist.

Kontaktlinsen: Augenärzte warnen vor "neuen" Infektionen

Der Klimawandel kann Auswirkungen auf die unterschiedlichsten Bereiche haben. In diesem Fall negative für alle Kontaktlinsenträgerinnen und Kontaktlinsenträger. "Exotische" Erreger wie Amöben und Pilze sind für "neue" Infektionen verantwortlich. So können Sie sich dagegen schützen.

Erdoğan umgarnt Musk wegen Tesla-Fabrik in der Türkei

Geht es nach den Vorstellungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, baut Elon Musk eine Tesla-Fabrik am Bosporus. Darum bat Erdoğan den Unternehmer bei einem Treffen in New York. Aufgrund diverser Differenzen, unter anderem wegen des Kurznachrichtendienstes X, ist dies aber alles andere als gesichert.

Spider-Man kämpft gegen die Bösewichte - gezeichnet von Werther Dell'Edera © Marvel / Panini

Meine Empfehlung: Neue Comics von Werther Dell'Edera

Der italienische Comic-Zeichner ist einer der Stars der Szene. Aktuell gibt es einige Neuerscheinungen, denen durch seine Illustrationen Leben eingehaucht wird. Beispielsweise im Band "Spider-Man: Familientradition". Erfahren Sie von meinem Kollegen Andreas Kanatschnig, welche anderen Comics neu am Markt sind.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche!

