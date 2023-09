Mahlzeit! Für René Benko läuft es derzeit nicht rund. Wie nun bekannt wurde, schrieb Signa Prime im Jahr 2022 über eine Milliarde Euro Verlust. Was dahinter steckt und wie es derzeit um den Immobilienmarkt bestellt ist, gibt es hier zu lesen.

Letzte Generation blockiert zum Schulstart Grazer Frühverkehr

Zu Beginn des neuen Schuljahres sorgten die Klimakleber für Unmut. In Graz protestierten Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation um 7.30 Uhr im Bereich der Petersgasse, Bezirk St. Leonhard (nahe Sacré Coeur Schule). Lesen Sie hier die genauen Details und diskutieren Sie mit.

Klimakleber blockieren Petersgasse in Graz © Eder

Heutige Empfehlungen:

Rezession möglich: WIFO-Chef Gabriel Felbermayr rechnet mit EZB-Zinserhöhung

Der Kampf gegen die Teuerung bestimmt nach wie vor den politischen Diskurs. WIFO-Chef Gabriel Felbermayr rechnet nicht damit, dass die Maßnahmen der Regierung bald greifen. Stattdessen geht er von einer neuerlichen Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank aus. Lesen Sie hier, was der Experte ansonsten noch erwartet.

Novak Djokovic sichert sich seinen 24. Grand-Slam-Titel

Mit einem klaren Drei-Satz-Erfolg (6:3, 7:6, 6:3) hat Novak Djokovic gegen den Russen Daniil Medwedew die US Open für sich entschieden. Der Serbe hält damit bei 24. Grand-Slam-Titeln. Hier geht es zu einem ausführlichen Match-Bericht samt Videos.

Erdbeben in Marokko fordert mehr als 2.100 Todesopfer

Am Wochenende erschütterte ein schweres Erdbeben Marokko. Ein Nachbeben am Sonntag hat die Bergungsarbeiten zunehmend erschwert, die Zahl der Toten stieg indes auf 2.122. Wer nun seine Hilfe anbietet, lesen Sie hier.

Bus von Brücke gestürzt – mehrere Verletzte

In Krems stürzte am Montagmorgen ein Schulbus von einer Brücke. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Mehr zu diesem Unfall.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Fürst Albert spricht in Interview ausführlich über seine Ehe

In letzter Zeit kamen immer häufiger Gerüchte über eine mögliche Ehekrise von Fürst Albert von Monaco und seiner Frau Charlène auf. In einem Interview hat er dazu Stellung genommen. Lesen Sie, was er zu sagen hat!

Luxusjacht von Heide Horten kann gemietet werden

Die Yacht der verstorbenen Milliardärin Heide Horten ist auf dem Chartermarkt gelandet. Das Luxus-Schiff ist jedoch mehr als kostspielig. Wie viel man zahlen muss und was das Schiff alles bietet, wird hier verraten!

Die 97 Meter lange Motorjacht hat 40.000 PS © Peter Seyfferth

"Zorro" taucht wieder in Kärntens Wäldern auf

Ein bundesweites Forschungsprojekt beweist: Die äußerst seltenen Baumschläfer – die aufgrund ihrer schwarzen Augenringe Zorro genannt werden – sind zurück in Kärnten. Welche Auswirkungen das hat, ist hier zu lesen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche!

