Am heutigen Dienstag startete der Prozess gegen den ehemaligen Burgschauspieler Florian Teichtmeister wegen Besitzes und Herstellung von (rund 76.000) Darstellungen von Kindesmissbrauch. Der Angeklagte betrat um 7.30 Uhr das Wiener Landesgericht. Gegen 13 Uhr soll das Urteil feststehen. Hier erfahren Sie mehr.

Nehammer will 4,5 Milliarden Euro in die Kinderbetreuung stecken

Zum Auftakt des "Sommergesprächs" überrascht Bundeskanzler Karl Nehammer die ORF-Moderatorin wie auch die Öffentlichkeit mit einer Ankündigung. Bis 2030 werde der Bund 4,5 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um die Lücken bei der Betreuung der Allerjüngsten zu schließen. Lesen Sie hier mehr.

Susanne Schnabl und Karl Nehammer © APA/Gerog Hochmuth

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un besucht Putin in Russland

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un will einem Bericht der "New York Times" zufolge nach Russland reisen, um dort mit Präsident Wladimir Putin über Waffenlieferungen zu verhandeln. Moskau gehe es darum, sich Nachschub an Waffen und Munition für den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu sichern, berichtete die Zeitung am Montag. Hier lesen Sie mehr.

Kim Jong-un und Putin © AP

Heutige Empfehlungen:

"Burning Man"-Festival endet mit einem Toten und Ebola-Gerüchten

Das Burning-Man-Festival 2023 ist zu Ende. Die Bilanz des Szene-Festivals ist dieses Jahr aufgrund der heftigen Regenfälle durchwachsen. Nachdem tiefer Gatschboden tagelang die Zufahrtswege zum Wüsten-Festival blockiert hatte, können Zehntausende Besucher seit Montagnachmittag (Ortszeit) das Gelände verlassen.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Steiermark hält trotz besserer Werte am "Luft-Hunderter" fest

Die Steiermark hält am elektronischen 100-km/h-Tempolimit fest, während das Land Salzburg dieses auf der A10, der Tauernautobahn abschafft. Die Steiermark lehnt diesen Schritt für die A2 und die A9 ab. Eine Aufhebung ließe die Luftbelastung wieder steigen. (Kleine Zeitung PLUS)

Neue Details zum tödlichen Kebab-Skandal in Kärnten

Wer ist schuld am Tod eines Kärntners (63), der Anfang Juli an einer Salmonelleninfektion verstorben ist? Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannte Täter und gegen den Betreiber eines Lokals eingeleitet. Für diesen gilt die Unschuldsvermutung. (Kleine Zeitung PLUS). Hier erfahren Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Die Neulinge im ÖFB-Team und ihr Lob für die Bundesliga

Auf die österreichische Fußball-Bundesliga ist Verlass, denn sie kann liefern, nämlich Nachschub für die Nationalmannschaft. Mit schöner Regelmäßigkeit kommen auch Spieler der österreichischen Bundesliga zu neuen Team-Ehren. Für die potenziellen Debütanten Schnegg, Querfeld, Seidl hat die heimische Meisterschaft aufgeholt. Hier erfahren Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Großer Andrang um David Alaba © APA/Helmut Fohringer

Spaniens Nationalspieler sprechen sich gegen Verbands-Boss Luis Rubiales aus

Spaniens Nationalspieler haben im Kuss-Skandal das Verhalten ihres Verbandspräsidenten Luis Rubiales verurteilt. "Wir wollen das Verhalten von Herrn Rubiales zurückweisen, das aus unserer Sicht inakzeptabel war und der Institution, die von ihm vertreten wird, nicht gerecht wird", hieß es in einer Stellungnahme, die Álvaro Morata verlas.

© AP

Priscilla Presley: "Elvis hat mir sein Herz ausgeschüttet"

Priscilla Presley hat einen emotionalen Einblick in ihre frühere Beziehung zu Elvis gegeben. "Elvis hat mir sein Herz ausgeschüttet", sagte die 78-Jährige am Montag in Venedig.

Priscilla Presley ist derzeit in Venedig anlässlich des Films "Priscilla" von Sofia Coppola © APA/Gabriel Bouys

Meine Empfehlung: Ist das klassische Ballett eine aussterbende Kunst?

Tanz und Choreografie haben einen Wandel durchlaufen. Viele Grenzen zu Theater, Performance und Sport wurden gesprengt, Ausbildungssysteme verändert und damit wuchs auch ein anderes Publikum heran. Wie ist das jedoch mit dem klassischen Tanz, auch kurz Ballett genannt? Hier lesen Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Dienstag!

Verwaltung von Push-Mitteilungen