Auf Rhodos, Euböa und Korfu wird weiterhin gegen Brände gekämpft. Heute soll es zudem noch extrem heiß werden. Algerien und Italien sind ebenfalls von heftigen Unwettern betroffen. Alles über die aktuellen Brände lesen Sie hier.

Am Grazer Flughafen ist am Dienstagabend der erste Flieger aus Rhodos seit Beginn der verheerenden Waldbrände gelandet. Für viele der Urlauberinnen und Urlauber wurde der Traumurlaub zum Albtraum. Lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Feuerfront bedroht auf fünf Kilometer Länge Gebiet bei Dubrovnik

Auch in Kroatien brach bereits am Montag ein Feuer aus, das die Einsatzkräfte und die Bewohner vor Ort weiter in Bann hält. Mehr zu den Bränden in Župa Dubrovačka lesen hier.

31 Verdächtige bei Razzien in Kärnten ausgeforscht

Verfassungsschutz ermittelt österreichweit wegen fiktiven "Bundesstaat Preußen". Mittwochmorgen gab es zeitgleich Durchsuchungen in sechs Kärntner Haushalten. Verdächtige werden jetzt einvernommen. Mehr dazu hier.

Mutmaßlich illegale Deponie in Ungarn voller steirischer Reifen

In Ungarn wurde eine große Reifendeponie mit teils steirischen Etiketten entdeckt. Das berichtet die ZiB 2 am Montagabend. Mehr dazu hier.

Unwetter in Kärnten "fällten" mehr als 400.000 Festmeter Holz

Mehr als 400.000 Festmeter Holz fielen in Kärnten den Unwettern im Juli zum Opfer. Fir Kärnter Landwirtschaftskammer klagt über Borkenkäfer-Plage, niedrige Holzpreise und hohe Schadholzmengen und fordert eine Aufstockung des Waldfonds. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

"Irgendwie traut man dem Ganzen nicht. Es fühlt sich so zerbrechlich an"

Felix Gall hat bei der Tour de France den achten Platz des Gesamtklassements erreicht. Zum Interview, in dem der Osttiroler über Druck, die Fanmassen, sein Team und die große Aufmerksamkeit spricht, kommen Sie hier.

Vor Konzerten in Wien: Rammstein ist längst ein Politikum

Die Rockband Rammstein gibt zwei Konzerte im Happel-Stadion in Wien. 110.000 Fans und eine Gegendemonstration werden erwartet. Die Show ist längst auch zum Politikum geworden. Mehr dazu hier.

Johnny Depp bewusstlos aufgefunden

Wie ungarische Medien berichten, soll Depp in einem Budapester Hotel ohnmächtig aufgefunden worden sein. Lesen Sie hier.

Diabetes wird auch bei Kindern und Jugendlichen immer häufiger. Welche Warnzeichen Eltern kennen sollten und was dann zu tun ist, lesen Sie hier.

