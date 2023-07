Mahlzeit! Die Hitzewelle Cerberus bringt Europa ins Schwitzen und hat drastische Auswirkungen auf die Menschen. In Griechenland plant man die Akropolis vorübergehend zu schließen, Pizzaboten sollen erst ab 17 Uhr arbeiten. Mehr dazu hier.

Brandstifter bei der alten Rösselmühle in Graz ausgeforscht

Nach dem aufsehenerregenden Brandereignis in der alten Rösselmühle im April verliefen die Ermittlungen erfolgreich, denn drei Tatverdächtige konnten ausgeforscht werden. Lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Im April brannte die Rösselmühle lichterloh © BFW Graz

Heutige Empfehlungen:

OLG-Präsidenten machen Druck bei Bundesverwaltungsgericht

Laut einem bekannt gewordenen "Sideletter" der türkis-grünen Bundesregierung für Postenbesetzungen hätte die ÖVP das Nominierungsrecht für den Präsidentenposten am Bundesverwaltungsgericht. Mehr dazu hier.

Katharina Lehmayer, erste Präsidentin des Oberlandesgerichtes Wien © Screenshot/ORF/ZiB2

Ex-ÖVP-Ministerin Marilies Flemming gestorben

Ex-Bundesministerin Marilies Flemming ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Mehr dazu hier.



Marilies Flemming mit Ex-Kanzler Sebastian Kurz im Dezember 2018 © APA/Klaus Techt

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

In Frankreich herrscht heute Krisen- statt Feierstimmung

Grund zum Fei­ern gibt es am heutigen fran­zö­si­schen Na­tio­nal­fei­er­tag kei­nen. Zu frisch sind die Er­in­ne­run­gen an die Ran­da­le. Die na­tio­na­le Ein­heit be­schwört man heuer bloß zag­haft. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Experten sehen fragile Kommandostrukturen in Moskaus Ukraine-Krieg

Wladimir Putin hat in einem Interview seine Sicht bezüglich der gescheiterten Meuterei offengelegt. US-Experten vermuten mittlerweile fragile Kommandostrukturen innerhalb der russischen Armee. Lesen Sie hier.

Wladimir Putin dürfte mit seiner Armee zunehmend unzufrieden sein. © APA/AFP/Alexander Ka

Todesursache steht fest: Daran starb Lisa Marie Presley wirklich

Rund sechs Monate nach dem Tod der Elvis-Tochter veröffentlichten die Gerichtsmediziner den Autopsiebericht. Lisa Marie Presley starb am 12. Januar nicht an einem Herzstillstand, wie zuerst angenommen. Lesen Sie hier.

Lisa Marie Presley wurde Anfang des Jahres leblos aufgefunden © Jordan Strauss/Invasion/AP

Buccal Fat Removal: Das sagt der Experte zum OP-Trend

Trends kommen und gehen, auch bei Schönheitsoperationen – die Ergebnisse aber bleiben. So auch bei der Entfernung von Wangenfett. Ein Blick auf aktuelle OP-Trends und ihre Tücken. Was Facharzt Daniel Popp vom LKH-Graz dazu meint, lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Buccal Fat Removal: Das sagt der Experte zum OP-Trend © IMAGO/ABACAPRESS/Piovanotto Marco

Meine Empfehlung: Officehome statt Homeoffice: Wie Wohnen und Arbeiten wieder näher zueinander rücken

Mit dem Rad in die Arbeit, kurz duschen, konzentriert im Team arbeiten, dann ein Sprung in den Pool. Wohnen im Büro. Wie das möglich wird, lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag und ein erholsames Wochenende!

