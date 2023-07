Mahlzeit! Dieser Anruf hatte Folgen: Eine junge Frau muss sich nach einem Großeinsatz Mitte März im Einkaufszentrum Murpark in Graz wegen Verleumdung verantworten, nachdem sie die Polizei darüber informierte, einen oder zwei Männer mit Schusswaffen gesehen zu haben. Nach einer Wohnungsdurchsuchung konnten keine Waffen oder Hinweise gefunden werden. Ermittlungen zeigten, dass die Jugendliche falsche Angaben machte. Nun kommt sie vor Gericht. Lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Probleme beim neuen E-Rezept für viele Steirer

Mit 1. Juli hat das E-Rezept die E-Medikation sowie das herkömmliche Rezept für Medikamente abgelöst. Doch diese Umstellung kommt nicht ganz ohne Probleme. Denn nur mit der Sozialversicherungsnummer allein erhält man keine verschreibungspflichtigen Medikamente mehr. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Die E-Card sollte immer dabei sein, wenn man ein Medikament in der Apotheke abholen möchte © Roland Schlager

Entsorgung von Fukushima-Kühlwasser ab August möglich

Laut einem Medienbericht will die japanische Regierung im August mit der umstrittenen Einleitung gefilterten Kühlwassers aus der Atomruine Fukushima ins Meer beginnen. Am Dienstag hatte der IAEA-Chef grünes Licht für die Entsorgung gegeben. Lesen Sie hier mehr.

© APA/AFP

Regierung will strengere Speicherverpflichtungen für Erdgas

Die österreichische Bundesregierung hat am Mittwoch strengere Speicherverpflichtungen für Erdgas beschlossen. Künftig müssen größere Gasmengen für geschützte Kunden gespeichert werden. Handelt es sich um russisches Gas, müssen Vorräte für 45 statt für 30 Tage angelegt werden. Lesen Sie hier.

Energieministerin Leonore Gewessler und Finanzminister Magnus Brunner vor dem Ministerrat ©

Heutige Empfehlungen:

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Eine Tonne Cannabis verkauft: Fünf Festnahmen in Graz und Wien

Die steirische und die Wiener Polizei haben fünf Cannabisplantagen mit rund 5500 Pflanzentöpfen ausgehoben, nachdem eine serbische Tätergruppe rund eine Tonne verkauft haben soll. Mehr dazu hier.

© Raul Arboleda

Franzose drehte auf der Karawankenautobahn um

Plötzlicher Geisterfahrer: Dienstagabend gegen 21 Uhr verursachte ein alkoholisierter Kroate (36) einen Unfall auf der Karawankenautobahn. Ein Franzose (60) bemerkte den Unfall und drehte auf der Fahrbahn rückwärts um. Warum, ist unklar. Lesen Sie hier mehr.

Sollen Senioren zum Lenker-Test verpflichtet werden?

Nachdem ein Gemeindemitarbeiter bei einem Unfall, der von einem 75-Jährigen mit Sehschwäche verursacht wurde, verstorben ist, ist die Debatte um verpflichtende Tests für ältere Autofahrer neu entfacht. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Österreicher schlagen heute ab 12 Uhr in Wimbledon auf

Nach dem verregneten Dienstag sind heute in Wimbledon alle vier Österreicher im Einsatz. Die Partie zwischen Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas wird ca. um 14.30 Uhr fortgesetzt. Hier geht's zum Liveticker.

Stadt Graz stellt 650.000 Euro für Merkur-Arena bereit

Die Stadt Graz gibt 650.000 Euro für ein Maßnahmenpaket frei, damit das Stadion in Graz-Liebenau Europacup-tauglich bleibt. Damit muss Sturm mit den internationalen Spielen nicht nach Klagenfurt ausweichen. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Die Merkur-Arena im Blickpunkt ©

Darum entschuldigte sich Neymar bei seiner schwangeren Verlobten Bruna

Erst vor wenigen Wochen gab das Paar bekannt, Nachwuchs zu erwarten, nun trüben angebliche Affären des Fußballstars das junge Glück. Auch bizarre Klauseln ihres Beziehungsvertrages wurden publik. In einem Instagramposting entschuldigte sich Neymar nun öffentlich bei seiner Frau. Lesen Sie hier.

Gewerkschaft fordert Maßnahmen gegen Lehrermangel

In einer Aussendung am Mittwoch teilte die Pflichtschullehrer-Gewerkschaft mit, eine Resolution verabschiedet zu haben, in der Maßnahmen gegen den Lehrermangel und den damit einhergehenden Belastungen der Beschäftigten gefordert werden. Mehr dazu hier.

Meine Empfehlung: Neuer Wanderweg verbindet Italien und Österreich

Der neue Wanderweg "Sentiero 1753" trägt das Motto "Grenzen, die verbinden" und führt vom Comelico-Pass Monte Croce in der italienischen Provinz Belluno über das Pustertal nach Kartitsch in Osttirol. Derzeit ist er 17 km lang, aber soll noch weiter ausgebaut werden. Mehr dazu hier.

Einer der noch erhaltenen Grenzsteine © KK

Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch!

