Mahlzeit! Musik-Legende Tina Turner ist tot. Die in den USA geborene Sängerin und Schauspielerin, die aus einfachsten Verhältnissen und einer von Missbrauch geprägten ersten Ehe zu einer der erfolgreichsten Unterhaltungskünstlerinnen aller Zeiten aufstieg, ist am Mittwoch im Alter von 83 Jahren in ihrer Wahlheimat, der Schweiz, gestorben.

Stars wie Mick Jagger und Fans aus aller Welt trauern nun um die Rock-Legende.

Tina Turner und Mick Jagger bei einem Live-Auftritt ©

Deutsche Wirtschaft in die Rezession gerutscht

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland schrumpfte von Jänner bis März um 0,3 Prozent zum Vorquartal und damit das zweite Vierteljahr in Folge. Bei zwei Minus-Quartalen in Folge wird von einer technischen Rezession gesprochen.

Radfahrer füllen Betten in Kärnten und Osttirol

Radln ist nicht nur gut für die Wadln, es füllt auch Betten. In der Region Villach steigen die Kärnten-Tour und Meisterschaften, in Lienz wurden Teilnehmer sogar ausgelost. (Kleine Zeitung PLUS)

Ron DeSantis: Präsidentschaftsbewerbung auf Twitter wird zum Desaster

DeSantis wollte gemeinsam mit Elon Musk seine Kandidatur fürs Rennen um das Weiße Haus verkünden - doch es kam zu einer vor allem für Musk peinlichen Panne: Die Technik spielte nicht mit.

18 Olivenöle "nativ extra" im Test: Keines ist sehr gut

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat 18 Olivenöle der höchsten Güteklasse aus heimischen Supermärkten, Diskontern und Feinkostgeschäften getestet. Nur zwei Produkte bekamen eine gute Bewertung.

Trofaiacher Wildtierfotograf gelang spektakuläres Bild vom weißen Reh

Das weiße Reh im Bereich Kammern sorgt für Aufsehen. Es lief nicht nur mehreren Hobbyknipsern vor die Linse. Manuel Gruber, Wildtierfotograf aus Trofaiach, machte mit viel Geduld Profibilder.

Für diese Aufnahme lag Wildtierfotograf Manuel Gruber aus Trofaiach mit viel Geduld immer wieder stundenlang auf der Lauer © Manuel Gruber

Weitere Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Neue Schwarzenegger-Serie: Mac Gyver und ein Schuss aus der nackten Kanone

Liebe Grüße aus den 1990er-Jahren: Arnold Schwarzenegger spielt nach alter Arnie-Manier einen CIA-Agenten. Die Serie "Fubar" auf Netflix ist eine Hommage an altbekannte Action-Serien.

Tochter und Vater auf gemeinsamer Mission: Fubar © Netflix

Günter Bresnik sicher: "Dominic Thiem hat den Anschluss geschafft"

Erfolgstrainer Günter Bresnik spricht im Interview über die Entwicklung seines Schützlings Julia Grabher, das Ende der Zusammenarbeit mit Gael Monfils und Dominic Thiems Einbruch in seiner Entwicklung. (Kleine Zeitung PLUS)

Experte: "Der Westen hielt sich viel zu lange für den Nabel der Welt"

Der Extremismusforscher, Politologe und Autor Peter Neumann geht mit Amerika und Europa hart ins Gericht: Viel zu lange glaubte man, unser System anderen überstülpen können - und täuschte sich massiv bei Russland, China und im Nahen Osten.

Cheyenne Ochsenknecht musste mit Baby Matteo ins Krankenhaus

Der wenige Wochen alte Sohn von Cheyenne Ochsenknecht hatte mit Trinkproblemen zu kämpfen und nahm deswegen immer weiter ab. Er musste schließlich ins Krankenhaus.

Kritik: Herbert Grönemeyer in Wien und 14.000 Menschen hatten "Flugzeuge im Bauch"

Mit wahren Begeisterungsstürmen wurde Herbert Grönemeyer Mittwochabend in der Wiener Stadthalle gefeiert. Im Rahmen eines fast dreistündigen Konzertes präsentierte er Songs vom neuen Album "Das ist los" und einen Hit-Reigen.



Meine Empfehlung: Was im Kampf gegen die Kilos wirklich hilft

Welche Rolle das Mikrobiom im Darm spielt und was die neue Abnehm-Spritze wirklich kann: Unsere Experten erklären im Videotalk, wie Abnehmen gelingen kann.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstag, kommen Sie gut durch die Woche!

Verwaltung von Push-Mitteilungen