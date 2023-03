Mahlzeit! Nach immer wiederkehrenden Angriffen auf SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und wiederholt öffentlich geäußerten Zweifeln an ihrer Eignung hat sich der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nun dazu entschlossen, gegen Rendi-Wagner anzutreten – allerdings nur zu seinen Bedingungen. Ab dem frühen Nachmittag ist das SPÖ-Parteipräsidium am Zug. Hier geht es zu den Details.

Terroralarm: Anschlagsgefahr auf Kirchen in Wien

Vermehrte Polizeipräsenz in der Bundeshauptstadt: Via Twitter berichtete die Landespolizeidirektion am Mittwochvormittag von einem verstärkten Polizeiaufgebot, teils auch in Sonderausrüstung. Der Grund: drohende Anschlagsgefahr auf Wiener Kirchen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Kriechmayr feiert vierten Abfahrtssieg der Saison

Vincent Kriechmayr siegte schon wieder bei einem Weltcup-Finale: Der Oberösterreicher feierte seinen vierten Abfahrtssieg dieser Saison - Marco Odermatt nur 14., Aleksander Kilde Sechster. Zuschauer: Matthias Mayer. Zu den Details.

Vincent Kriechmayr hat in der letzten Saisonabfahrt noch einmal zugeschlagen. © AP

Grazer Pläne: Ein Fußballstadion auf dem Dach eines Einkaufszentrums – geht das überhaupt?

Graz prüft eine Zwei-Stadien-Lösung für Sturm und GAK – mit der Variante, dass die Roten auf dem Dach eines Einkaufszentrums spielen. Warum das denkbar ist. (Kleine Zeitung PLUS)

Empfehlungen:

Trotz Turbulenzen: EZB dürfte Leitzinsen um 0,5 Prozentpunkte anheben

Die jüngsten Verwerfungen im US-Bankensektor bringen die Notenbanken in die Bredouille. Im Kampf gegen die hohe Inflation wurden die Leitzinsen zuletzt kräftig erhöht - das hat auch Nebenwirkungen. Mehr.

ORF braucht einen neuen Unterhaltungschef

Alexander Hofer, derzeit Unterhaltungschef und Channelmanager von ORF 2 auf dem Küniglberg, dürfte mit 1. April zum Direktor des Landesstudios Niederösterreich aufsteigen. Wer wird sein Nachfolger und verantwortet Shows wie die "Starnacht", Comedy, Tanzen, Kochen und Satire? Hier geht es zu den Details. (Kleine Zeitung PLUS)

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Erling Haaland: "Tore zu schießen, ist meine Superkraft"

Manchester Citys Erling Haaland schoss Leipzig im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim 7:0-Kantersieg mit fünf Toren quasi im Alleingang k.o.. Der Norweger und die Experten sind sich einig: Die frühe Auswechslung hat einen neuen Rekord verhindert. Lesen Sie mehr.

Kater Gacek ist die beliebteste Attraktion der Stadt

Die beliebteste Attraktion in der polnischen Stadt Stettin ist Kater Gacek. Warum, lesen Sie hier.

130 Quadratmeter, 5 Personen: Die wunderbare Verwandlung eines Miet-Bungalows

Wie eine fünfköpfige Familie einen Miet-Bungalow aus dem Jahr 1974 mit viel Liebe zum Detail aufmöbelte. Zu den Vorher/Nachher Fotos. (Kleine Zeitung PLUS)

Spaniens Kronprinzessin Leonor geht zum Militär

Spaniens Kronprinzessin Leonor wird nach dem Sommerurlaub eine dreijährige militärische Ausbildung beginnen. Wie ihr Vater, König Felipe VI., soll die 17-Jährige in drei Waffengattungen ausgebildet werden. Lesen Sie mehr.

Spaniens Kronprinzessin Leonor (rechts) geht zum Militär © APA/AFP/JAIME REINA

Wie die richtige Ernährung zu mehr Glückshormonen führt

„Es gibt einen direkten Einfluss auf die Psyche“, sagt Ernährungswissenschafterin Sonja Lackner über Lebensmittel, die wir zu uns nehmen. Warum falsche Ernährung dazu führen kann, dass im Körper zu wenige Glückshormone produziert werden. (Kleine Zeitung PLUS)



