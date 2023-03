Es dürfte nicht wenige Fußballfans gegeben haben, die an einen verfrühten Aprilscherz dachten. Doch die Stadt Graz prüft tatsächlich ersthaft, ein Stadion auf dem Dach eines Einkaufszentrums zu errichten. Konkret geht es um das Shopping Nord in der Wiener Straße, welches die künftige Heimat des Fußballvereins GAK werden könnte. Als eine von mehreren Varianten, welche die Stadt Graz unter die Lupe nimmt - auf dem Weg zu einer möglichen Zwei-Stadien-Lösung. Dass also sowohl Sturm als auch GAK ihr eigenes Spielfeld haben.